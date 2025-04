"Mein ganzes Leben lang dankbar": Heiß umworbener Trainer nennt besondere Beziehung zu Top-Klub

Roberto De Zerbi leistet als Trainer des Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion hervorragende Arbeit und ist auch deshalb auf dem Radar zahlreicher europäischer Top-Klubs. Der Italiener selbst hat große Ambitionen.

"Ich würde in meiner Karriere gerne um die Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga und Champions League kämpfen, aber es gibt keinen genauen Zeitpunkt, an dem man um diese Titel kämpfen oder noch etwas warten muss", sagte De Zerbi in einem Interview mit Sky Sports.

De Zerbi gilt als heißer Kandidat für die Xavi-Nachfolge beim FC Barcelona nach Saisonende. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtete, sollen sich die Katalanen bereits auf den Italiener als Wunschoption festgelegt haben. Auch der FC Liverpool soll Interesse zeigen, ihn für den scheidenden Jürgen Klopp zu holen.

"Wenn ich höre, dass große Klubs an mir interessiert sind, dann ehrt mich das. Ich bin stolz, fokussiere mich aber auf die Arbeit, die täglich ansteht", so De Zerbi, der jedoch auch sein Heimatland Italien nicht aus dem Auge verlieren möchte: "Ich liebe mein Land, ich liebe Italien, ich liebe italienischen Fußball. In mein Land zurückzukehren, um dort zu arbeiten, gehört auf jeden Fall zu meinen Zielen, aber ich weiß nicht, wann das passieren wird."

Dabei meint er vor allem seinen Jugendverein AC Milan: "Milan ist für mich kein gewöhnlicher Verein, weil ich als Fußballer bei AC Milan geboren wurde. Ich werde dem Klub mein ganzes Leben lang dankbar sein."

Seit September 2022 ist der 44-Jährige Trainer bei Brighton & Hove Albion. Nachdem er seine erste Saison auf der Insel auf Platz sechs beendet und die Londoner zur ersten Europa-League-Teilnahme geführt hatte, steht er mit seiner Mannschaft in der laufenden Saison auf Platz sieben. "Wir glauben, dass wir einen weiteren Teil der Geschichte von Brighton schreiben können", sagte De Zerbi.