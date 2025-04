BVB: Markus Krösche von Eintracht Frankfurt steigt wohl ins Rennen um die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke ein

Am Rennen um den ab Herbst 2025 freien Posten des Geschäftsführers bei Borussia Dortmund nimmt neben Sebastian Kehl offenbar auch Markus Krösche teil. Wie die Sport Bild berichtet, ist der aktuelle Sportvorstand von Eintracht Frankfurt ebenfalls ein Kandidat auf die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke.

Der Name Krösche ist kein unbekannter in Dortmund. Bereits vor rund drei Jahren, als der 43-Jährige noch als Manager bei RB Leipzig tätig war, soll sich der BVB mit Krösche als potenziellen neuen Sportdirektor befasst haben. Am Ende kam es jedoch anders und die Wahl fiel auf Sebastian Kehl, der damals noch die Rolle des Leiters Lizenzbereich bekleidet hatte.

Kehl sei zwar weiterhin auch für die Geschäftsführung die wahrscheinlichere Option, doch würde auch Krösche im Falle einer Anfrage wohl nicht ablehnen.

Krösches Vertrag bei Frankfurt ist bis 2025 gültig. Was den Geschäftsführer-Posten bei Dortmund betrifft, sind bereits auch Namen wie Fredi Bobic, Sami Khedira und Sven Mislintat gefallen. Diese hätten dem Bericht zufolge jedoch keine Chance.

Watzke hatte Anfang Januar bekanntgegeben, seinen Vertrag nach 20 Jahren bei Borussia Dortmund nicht zu verlängern: "Im nächsten Jahr bin ich 20 Jahre im Amt. Mein Gefühl hat sich verstärkt, dass der Punkt gekommen ist, an dem ich sage: Es reicht jetzt auch irgendwann mal."