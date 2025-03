Manchester United vs. Real Sociedad, Europa League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel von ManUnited im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa League Spiel zwischen Manchester United und Real Sociedad am Donnerstag um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Donnerstag, 12. März, trifft Manchester United im Rahmen des Achtelfinal-Rückspiels der Europa League um 21 Uhr vor heimischem Publikum auf Real Sociedad. Nach dem 1:1 im Hinspiel wollen die Jungs von Trainer Ruben Amorim im Old Trafford den Einzug ins Viertelfinale klarmachen. Dies wird allerdings nicht leicht werden, bereits im Hinspiel zeigten sich die Spanier äußerst kaltschnäuzig vor dem Tor und rangen den Red Devils trotz Überlegenheit ein Unentschieden ab. Alle Zuschauer dürfen also gespannt sein, wer sich am Ende dieses spannenden Duells durchsetzen kann.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester United vs. Real Sociedad heute live im TV und Livestream:

Die Spiele der Europa League werden in dieser Saison im linearen Programm von RTL und im Livestream bei RTL+ übertragen. Das Rückspiel zwischen Manchester United und Real Sociedad wird nur im Livestream bei RTL+ gezeigt. Ab 20:45 Uhr könnt Ihr auf die Übertragung zugreifen.

Um RTL+ sehen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Online-Übertragung zur Europa League könnt Ihr also nur gegen eine Gebühr empfangen.

Manchester United vs. Real Sociedad heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Manchester United vs. Real Sociedad

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Achtelfinale, Rückspiel

Datum: 13. März 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Ort: Old Trafford (Manchester)

TV & Livestream: RTL+

Europa League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick