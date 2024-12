Manchester United und Manchester City duellieren sich am heutigen Tag in der Premier League. Wer das Derby live im TV und Livestream zeigt / übertr...

Manchester United und Manchester City duellieren sich am heutigen Tag in der Premier League. Wer das Derby live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Derby-Time in der Premier League! Am heutigen Sonntag, den 29. Oktober, trifft Manchester United in der Liga auf den Stadtrivalen Manchester City. Das Spitzenspiel startet um 16.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient das Old Trafford in Manchester.

Manchester United und Manchester City waren unter der Woche in der Champions League im Einsatz. Die beiden Teams lösten ihre Aufgaben in der Königsklasse und fuhren Siege gegen den FC Kopenhagen und die Young Boys Bern ein. In der Liga liegen die Citizens aktuell jedoch deutlich vor ManUnited. City hat in der Premier League bislang 21 Zähler sammeln können und gehört damit zur Spitzengruppe der Liga. United liegt dagegen mit 15 Zählern nach 10. Spieltagen im soliden Mittelfeld der Tabelle.

Die heutige Partie markiert die 157. Premier-League-Begegnung zwischen den beiden Mannschaften. Zuletzt trafen die beiden Teams jedoch im FA-Cup-Finale der vergangenen Saison aufeinander. Die Partie entschied das Team von Pep Guardiola für sich. Welche Mannschaft gewinnt heute das Derby?

Manchester United vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Onana, Dalot, Maguire, Varane, Reguilon, McTominay, Casemiro, Fernandes, Rashford, Antony, Höjlund Manchester City: Ederson, Gvardiol, Dias, Stones, Walker, Rodri, Silva, Foden, Alvarez, Doku, Haaland

getty

Manchester United vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby im TV und Livestream?

Sky zeigt das Derby zwischen Manchester United und Manchester City am heutigen Sonntag exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event könnt Ihr das Topspiel live und in voller Länge ab 16.00 Uhr verfolgen. Toni Tomic ist heute für Sky als Kommentator des Spiels im Einsatz.

Sky überträgt Manchester United vs. Manchester City zudem live und vollumfänglich im Livestream. Als Sky-Kunden seht Ihr den Livestream der Partie in der Sky-Go-App und auf der Streamingplattform WOW.

Manchester United vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby im TV und Livestream? - Die Infos in der Übersicht

Event: Premier League, 10. Spieltag

Premier League, 10. Spieltag Partie: Manchester United vs. Manchester City

Manchester United vs. Manchester City Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anpfiff: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Manchester United vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Derby zwischen Manchester United und Manchester City begleitet SPOX am heutigen Tag für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Geschehnisse des Spitzenspiels auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

