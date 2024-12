Manchester United - Kritik an Alejandro Garnacho nach Tor gegen Everton: "Warum feiert er wie Cristiano?"

Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal, mittlerweile beim brasilianischen Erstligisten Athletico Paranaense aktiv, hat Manchester Uniteds Youngster ...

Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal, mittlerweile beim brasilianischen Erstligisten Athletico Paranaense aktiv, hat Manchester Uniteds Youngster Alejandro Garnacho für dessen Jubel nach seinem Traumtor am Sonntag gegen Everton kritisiert.

Bei Uniteds 3:0-Sieg bei Everton hatte Garnacho in der 3. Minute mit einem unfassbaren Fallrückzieher die Führung der Red Devils besorgt. Daraufhin lief er zur Eckfahne und feierte seinen Treffer dort mit dem berühmten SIIIII-Jubel von seinem Vorbild Ronaldo.

"Das einzig Negative oder das Einzige, was ich nicht verstehen kann: Warum feiert er wie Cristiano?", wunderte sich Vidal bei Twitch (zitiert via The Metro). "Er muss sich doch seinen eigenen Namen machen. Er ist schon ein toller Spieler und es ist gut, dass er (Ronaldo, d. Red.) sein Idol ist, Respekt dafür. Aber dennoch muss er sich selbst einen Namen machen."

Vidal, der von 2015 bis 2018 für Bayern spielte und in seiner bisherigen Karriere ansonsten unter anderem auch bei Barcelona, Juventus und Leverkusen unter Vertrag stand, führte aus: "Wie bejubelt man ein Tor, um sich daran zu erinnern? Ich weiß es nicht, aber jubel' einfach anders."

Dennoch sei Garnacho natürlich "ein großartiges Tor" gelungen, betonte der chilenische Mittelfeldspieler.

Garnacho war 2020 mit 16 Jahren von Atlético Madrid in Manchesters Nachwuchs gewechselt.

Vergangene Saison gelang dem 19-jährigen Argentinier dann der Durchbruch in Uniteds erster Mannschaft. In der laufenden Spielzeit kam Garnacho bisher in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, das Traumtor gegen Everton war wettbewerbsübergreifend sein zweiter Saisontreffer.