Manchester United zeigt wohl Interesse an Jeremie Frimpong und Edmond Tapsoba von Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen spielt bislang eine überragende Saison. Dies fällt auch zahlreichen Klubs außerhalb von Deutschland auf. So ist es kein Wunder, dass Manchester United einem Bericht der Manchester Evening News zufolge an den beiden B04-Stars Jeremie Frimpong und Edmond Tapsoba interessiert ist.

Demnach soll der englische Rekordmeister das Verteidiger-Duo genauer unter die Lupe genommen haben. Der Bericht erwähnt eine Summe in Höhe von 117 Millionen Euro, ohne jedoch genauer ins Detail zu gehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Red Devils mit Tapsoba in Verbindung gebracht werden. An Frimpong zeigen dagegen auch Topklubs wie Real Madrid und der FC Arsenal Interesse.

Tapsoba und Frimpong haben beide jeweils einen Vertrag in Leverkusen, der bis 2028 gültig ist, und sind nicht aus Xabi Alonsos Startelf wegzudenken.

Frimpong besitzt jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Mit der Werkself sind sie in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagen und führen die Bundesliga mit fünf Punkten vor Verfolger FC Bayern München an.