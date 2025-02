Manchester City vs. Real Madrid heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Kracherduell in den CL-Playoffs im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid am 11.02.2025 um 21:00 Uhr?

In der Champions League steht ein wahres Duell der Giganten zuvor - und das bereits VOR dem Achtelfinale! Titelverteidiger Real Madrid tat sich etwas schwer mit dem neuen Ligasystem der UEFA Champions League und belegte mit 15 Punkten nach acht Spielen lediglich Platz 11. Noch mehr Probleme hatten allerdings die Citizens von Pep Guardiola, die sich erst am letzten Spieltag mit einem Pflichtsieg gegen den FC Brügge Platz 22 und somit zumindest das Ticket für die K.O.-Runde sicherten. Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der Turnierfavoriten, die auch schon im Vorjahr aufeinander trafen. Nach einem tollen 3:3 in Madrid und einem spannenden 1:1 in Manchester setzte sich der Rekordsieger im Elfmeterschießen durch und besiegte anschließend den FC Bayern und Borussia Dortmund für Titel Nummer 15! Wo ihr den Kracher seht und was noch wichtig ist, erfahrt ihr hier!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream:

Den Großteil der TV-Rechte an der Champions League - und somit auch an der Partie Manchester City vs. Real Madrid - hat sich für mehrere Jahre DAZN gesichert. Der Streamingdienst zeigt dienstags mit Ausnahme des Topspiels alle Spiele einzeln und in der Konferenz, mittwochs gar ausnahmslos alle Begegnungen. Das DAZN Unlimited Abo erhaltet ihr bereits ab 39,99 € monatlich. Neben der Champions League seht ihr bei DAZN auch die Bundesliga, die Serie A, die spanische La Liga, US-Sport und viele weitere Highlights.

Manchester City vs. Real Madrid: Liveticker bei SPOX

Hier geht’s zum Liveticker!

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Manchester City vs. Real Madrid

Wettbewerb: UEFA Champions League

Spieltag: Playoffs (Hinspiel)

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 21:00

Ort: Etihad Stadium (Manchester)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Die Tabelle

Hilfreiche Links