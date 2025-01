Manchester City vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Premier League Topspiel im TV und Livestream

Manchester City trifft im Topspiel der Premier League auf den FC Chelsea. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie sehen könnt.

Nach dem Drama in Paris steht für Manchester City das nächste Topspiel an. Nach einer eher schwächeren Hinrunde fanden die Citizens auf nationaler Ebene wieder in die Spur, nun steht allerdings das Duell mit dem Tabellennachbarn FC Chelsea an. Kann Pep Guardiola seine Mannschaft zurück in die Erfolgsspur und damit auch in die Champions League-Ränge führen? Hier erfahrt ihr, wie ihr das Topspiel der Premier League in Deutschland verfolgen könnt!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester City vs. FC Chelsea heute live im TV und Livestream:

Um das Topspiel der Premier League am 25.01. schauen zu können, wird ein Sky Sport-Abonnement benötigt. Das Paket kostet aktuell 25 € mtl. im Jahresabo für das erste Jahr, anschließend 30 € mtl. Neben der Premier League beinhaltet das Paket unter anderem den DFB-Pokal, Handball, Tennis Golf und vieles mehr.

Manchester City vs. FC Chelsea heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Chelsea

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 23

Datum: 25.01.2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Etihad Stadium (Manchester)

TV & Livestream: Sky, WOW, Sky Go

Manchester City vs. FC Chelsea heute live: Die Tabelle

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Liverpool FC 21 15 5 1 50:20 30 50 2 Arsenal FC 22 12 8 2 43:21 22 44 3 Nottingham Forest 22 13 5 4 33:22 11 44 4 Chelsea FC 22 11 7 4 44:27 17 40 5 Manchester City 22 11 5 6 44:29 15 38 6 Newcastle United 22 11 5 6 38:26 12 38 7 AFC Bournemouth 22 10 7 5 36:26 10 37 8 Aston Villa 22 10 6 6 33:34 -1 36 9 Brighton & Hove Albion 22 8 10 4 35:30 5 34 10 Fulham FC 22 8 9 5 34:30 4 33 11 Brentford FC 22 8 4 10 40:39 1 28 12 Crystal Palace 22 6 9 7 25:28 -3 27 13 Manchester United 22 7 5 10 27:32 -5 26 14 West Ham United 22 7 5 10 27:43 -16 26 15 Tottenham Hotspur 22 7 3 12 45:35 10 24 16 Everton FC 21 4 8 9 18:28 -10 20 17 Wolverhampton Wanderers 22 4 4 14 32:51 -19 16 18 Ipswich Town 22 3 7 12 20:43 -23 16 19 Leicester City 22 3 5 14 23:48 -25 14 20 Southampton FC 22 1 3 18 15:50 -35 6

