Backup für Erling Haaland? Manchester City hat offenbar isländisches Talent im Visier

Nach dem Wechsel von Julián Álvarez zu Atlético Madrid ist Manchester City auf der Suche nach einem Backup für Erling Haaland wohl in Dänemark fündig geworden.

Wie The Athletic berichtet, hat der amtierende englische Meister den eher unbekannten Isländer Orri Oskarsson als mögliche Verstärkung für die Offensive ins Auge gefasst. Die Verantwortlichen der Skyblues seien "große Bewunderer" des 19-Jährigen.

Nach dem Verkauf von Álvarez hatte ManCity zunächst noch gezögert, sich auf dem Transfermarkt nach einem teuren Ersatz umzusehen. Oskarsson wäre nun für eine vergleichsweise geringe Summe zu haben.

Der 19-Jährige spielte in der vergangenen Saison in der Champions League gegen City und hat in der Saison 2024/25 in elf Spielen für Kopenhagen bereits sieben Mal getroffen. Sein Vertrag beim FC Kopenhagen ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.