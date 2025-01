Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart am Samstag? Hier erfahrt Ihr es.

In der Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 25. Januar, wieder so richtig zur Sache. Sechs Partien des 19. Spieltags stehen an, um 15.30 Uhr treffen der 1. FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart aufeinander. Das Duell wird in der Mewa Arena in Mainz ausgetragen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga besitzt der Pay-TV-Sender Sky. Mainz gegen Stuttgart wird bei Sky Sport Bundesliga 5 HD gezeigt. Die Vorberichte beginnen um 15.15 Uhr, Marcus Lindemann wird als Kommentator eingesetzt.

Als Teil der Samstagskonferenz ist Mainz gegen Stuttgart auch bei Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event zu sehen.

Wer das Spiel im Livestream bei Sky verfolgen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Livestream WOW.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 25. Januar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Mewa Arena, Mainz

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag