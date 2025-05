Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt am Sonntag um 19:30? SPOX hat alle Infos!

Am Sonntagabend trifft der 1. FSV Mainz 05 in der heimischen MEWA Arena auf Eintracht Frankfurt. Beide Teams befinden sich aktuell noch voll im Kampf um die europäischen Ränge. Die Vorzeichen sind allerdings zum jetzigen Zeitpunkt deutlich unterschiedlich: Während die Hausherren durch ein Leistungsloch in den vergangenen Wochen aus den internationalen Plätzen herausgerutscht sind, befinden sich die Gäste voll auf Kurs Champions League. Bereits vor Beginn der Partie steht die Eintracht unverändert auf Platz 3, während Mainz auf dem 7. Platz rangiert. Wer im Duell um das internationale Geschäft die Nase vorn hat, erfahrt Ihr ab 19:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream:

In dieser Saison liegen die Übertragungsrechte für die Partien am Sonntag bei DAZN. Daher wird die Partie zwischen Mainz und Frankfurt live und exklusiv nur beim Streamingdienst zu sehen sein.

DAZN beginnt um 19:00 Uhr mit den Vorberichten, Interviews und Analysen. Dabei schickt DAZN folgendes Personal an den Start:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

Im linearen Pay-TV wird die Partie auf DAZN 2 übertragen. Im Livestream seht ihr Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt über die DAZN-App oder den Browser.

Eine Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FSV Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 32

Datum: 04. Mai 2025

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: MEWA Arena (Mainz)

TV & Livestream: DAZN

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag