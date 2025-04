"Leute werden sagen, es ist ein guter Preis": PSG-Star Randal Kolo Muani will 90-Millionen-Ablöse rechtfertigen

Stürmer Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain will seinen Zweiflern beweisen, dass er seine hohe Ablösesumme trotz aktuell magerer Leistungen im PSG-Dress in Zukunft rechtfertigen kann.

"Ich habe die Kritik gesehen, seit ich bei PSG angekommen bin. Und die Kritik bringt uns dazu, uns weiterzuentwickeln, das ist gut zu hören. Es ist wie ein Ratschlag. Man muss die Kritik berücksichtigen und sich verbessern, damit die Kritik verschwindet. Das ist logisch", sagte Kolo Muani im Interview mit dem französischen Magazin Onze Mondial.

Und weiter: "Was die Ablösesumme angeht, so ist sie wichtig. Für mich persönlich ist das schwer zu verdauen. Es ist ein weiterer Druck, den ich auf mich nehmen muss. Ich verdaue das nach und nach. Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Mit der Zeit werden die Leute sagen, dass es ein guter Preis für Randal Kolo Muani war. Ich weiß, dass die Leute im Moment sagen: '90 Millionen Euro für Kolo Muani, was ist das?' Ich sage: 'Das wird man sehen'".

Kolo Muani spielte sich dank einer bahnbrechenden Saison mit Eintracht Frankfurt 2022/23 in den französischen WM-Kader. Im Anschluss unterschrieb er bei PSG einen langfristigen Vertrag bis 2028, dort ist er in dieser Saison zumeist jedoch nur als Joker im Einsatz.

Der Stürmer stand bislang 23-mal für den französischen Hauptstadtklub auf dem Platz, wobei er acht Treffer erzielte und drei Vorlagen gab.