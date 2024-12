"Eine der besten Ansprachen, die ich erlebt habe": Leon Goretzka schwärmt von Domenico Tedesco

4:4 nach 0:4: Die Aufholjagd des FC Schalke 04 am 25. November 2017 bei Borussia Dortmund war eines der legendärsten Revierderbys überhaupt. Leon G...

4:4 nach 0:4: Die Aufholjagd des FC Schalke 04 am 25. November 2017 bei Borussia Dortmund war eines der legendärsten Revierderbys überhaupt. Leon Goretzka ist noch heute von der Halbzeitansprache des damaligen S04-Trainers Domenico Tedesco beeindruckt.

"Das war bis heute eine der besten Ansprachen, die ich erlebt habe", sagte Goretzka, damals für Schalke und heute für den FC Bayern aktiv, im Podcast "Copa TS" von Moderator Tommi Schmitt.

Pierre-Emerick Aubameyang (12.), Benjamin Stambouli (18./Eigentor), Mario Götze (20.) und Raphael Guerreiro (25.) hatten den BVB mit 4:0 in Führung gebracht - dann kam die Halbzeit.

"Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er sich zu Beginn erst einmal hingekniet hat", erzählte Goretzka über das Vorgehen von Tedesco: "Das hatte so ein bisschen die Wirkung wie: 'Ich bin mit euch hier unten, wir stecken zusammen da drin.' Dann ging es in die Richtung, dass wir alle genug Geld haben und uns alles kaufen können, aber wir uns keine Erinnerungen kaufen können - dass wir etwas Besonderes schaffen können."

Dank der Tore von Guido Burgstaller (61.), Amine Harit (65.), Daniel Caligiuri (86.) und Naldo (90.+4) gelang Schalke tatsächlich das Fußball-Wunder. Und das hatte laut Goretzka Auswirkungen auf die gesamte Saison der Königsblauen, in der sie letztlich Tabellenzweiter wurden.

imago images

Leon Goretzka: USB-Stick mit Domenico Tedescos Ansprache

"Wir haben ihm alle wirklich sein Wort abgekauft, dass er glaubte, dass da noch was gehen kann. Und nach dem Spiel war uns allen klar, dass wir ihm überall hin folgen. Das war der Grundstein für die erfolgreiche Saison im Anschluss", so der 28-Jährige, der 2018 von Gelsenkirchen nach München wechselte.

"Wir haben nachträglich Tedescos Halbzeitansprache auf einem USB-Stick bekommen, der auch immer noch unter meinem Fernseher liegt", verriet der deutsche Nationalspieler.

Tedesco musste im März 2019 auf Schalke gehen. Mittlerweile trainiert der 38-Jährige die belgische Nationalmannschaft.