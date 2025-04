Kylian Mbappé zu Real Madrid? NBA-Superstar Luka Doncic wäre begeistert

Luka Doncic ist über den angeblich bevorstehenden Wechsel von Kylian Mbappé von PSG zu Real Madrid offenbar sehr erfreut. Der NBA-Star postete auf seinem Instagram-Kanal eine Fotomontage, welches den französischen Weltmeister von 2018 in einem Trikot der Königlichen zeigt.

Doncic spielte selbst zwischen 2015 und 2018 für die Basketballmannschaft Reals, ehe er sich im Anschluss den Dallas Mavericks in der NBA anschloss. Dort gehört er seitdem zu den besten Spielern der Liga, seine Zuneigung zu den Königlichen ist aber offenbar noch nicht verflogen.

Mbappé ist selbst ein großer Basketball-Fan, besuchte zuletzt die NBA-Spiele in Paris und reiste in der Vergangenheit zu den Spielen in die Vereinigten Staaten, wenn es der Terminkalender erlaubte.

Der Vertrag Mbappés bei Paris Saint-Germain läuft am Ende der Saison aus. Laut Le Parisien steht im Sommer nun ein ablösefreier Wechsel zu den Madrilenen an. PSG hingegen hatte gehofft, dass der Rekordtorschütze des Klubs seinen Vertrag verlängern würde.

Offiziell ist der Deal aber noch nicht, obwohl der Weltmeister dem Transfer ins Santiago Bernabéu schon zugestimmt haben soll. Aus Respekt vor den Verantwortlichen im Parc des Princes, so heißt es, hat er sich jedoch noch nicht öffentlich geäußert.