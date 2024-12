Kylian Mbappé schaut in die Röhre! Neuzugang geht als Elfmeterschütze bei Real Madrid leer aus

Kylian Mbappé, prominenter Neuzugang bei Real Madrid in der Primera Division, gilt als sicherer Elfmeterschütze. Die Nummer eins vom Punkt wird der Franzose bei den Königlichen aber offenbar nicht.

Wie die spanische Zeitung Marca meldet, werden Strafstöße für Real in der kommenden Saison weiterhin von Vinícius Júnior ausgeführt werden. Der 24-Jährige war auch zuletzt Elfmeterschütze bei den Madrilenen, daran will Trainer Carlo Ancelotti dem Bericht zufolge trotz Mbappés Verpflichtung nichts verändern.

Der Brasilianer hat vom Elfmeterpunkt in seiner Karriere allerdings deutlich weniger Erfahrung als Mbappé. Vinícius Júnior trat insgesamt erst zu fünf Strafstößen an. Vier konnte er verwandeln. Das einzige Mal verschoss der Nationalspieler bei einem Spiel mit Brasiliens U20 gegen Chile (1:1) im Oktober 2018. In der vergangenen Saison traf er dreimal in Folge für Real: zweimal gegen den FC Barcelona in Liga und Supercopa, einmal gegen Manuel Neuer und den FC Bayern München im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League.

Mbappé dagegen kommt auf ganze 42 verwandelte Elfmeter für Paris Saint-Germain und die französische Nationalmannschaft. In der Vorsaison traf er in allen Pflichtspielen 13-mal vom Punkt aus - keine dieser Partien ging verloren.

Das gilt auch für die drei Strafstöße, die er in der abgelaufenen Saison nicht im Kasten unterbringen konnte. Insgesamt verschoss Mbappé in seiner Karriere bislang zehn Elfer.