Konkurrenz für den FC Liverpool bei der Suche nach Nachfolger für Jürgen Klopp: Rúben Amorim flog wohl zu Gesprächen nach England

Der auch vom FC Liverpool umworbene Rúben Amorim, derzeit Trainer dem portugiesischen Traditionsklub Sporting aus Lissabon, soll am Montag nach England geflogen sein. Dort habe der 39-Jährige Gespräche geführt - mit West Ham United. Das will die englische Zeitung Daily Mail erfahren haben.

In London soll Amorim mit Vereinsvertretern von West Ham über einen möglichen Wechsel zur neuen Saison gesprochen haben. Bei den Hammers endet zum Saisonende der Vertrag des derzeitigen Trainers David Moyes.

Laut CNN Portugal nahm Amorim unmittelbar im Anschluss an das Training mit Sporting ein von den Eigentümern von West Ham organisiertes Flugzeug in die englische Hauptstadt. Kurz nach Mitternacht war er zurück in Lissabon, wo ihn am Flughafen eine große Anzahl an Pressevertretern in Empfang nahm. Eine Aussage zu seiner Reise bekamen die Journalisten von Amorim aber nicht.

Anfang April hatte der Coach ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Verein vermissen lassen. Amorim steht laut unterschiedlicher Medienberichte bei mehreren Vereinen auf dem Zettel. Der FC Liverpool soll laut Footmercato bereits Gespräche mit ihm aufgenommen haben.

Nachdem der englische Telegraph davon schrieb, dass in Amorims Vertrag eine Ausstiegsklausel existiert, die eine Ablösezahlung von 15 Millionen Euro definiert - im Sommer 2025 wären dagegen nur noch zehn Millionen fällig - nannte Footmercato andere Zahlen. Demnach soll die Ausstiegsklausel 20 Millionen Euro betragen und für interessierte ausländische Vereine gelten.

Amorim befindet sich in Portugal mit Sporting auf Meisterkurs. Sein Team führt die Tabelle mit sieben Zählern Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis vor Stadtrivale Benfica an. Es wäre der 20. Meistertitel für den 1906 gegründeten Klub.