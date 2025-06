Inter Mailand und Manchester City konnten sich als Gruppenerster für das Achtelfinale der Klub-WM 2025 qualifizieren. Wer die beiden Partien live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Montag, den 30. Juni, trifft Inter Mailand im Achtelfinale der Klub-Weltmeisterschaft 2025 auf Fluminense. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Bank of America Stadium in Charlotte.

In der Nacht auf Dienstag, den 1. Juli, bestreitet auch Manchester City sein Achtelfinalduell. Die Mannschaft von Pep Guardiola trifft ab 3:00 Uhr im Camping World Stadium in Orlando auf Al Hilal.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partien heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Klub-WM, Achtelfinale mit Inter Mailand und Manchester City heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV sowie Livestream?

Bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025 stehen heute zwei spannende Achtelfinalduelle an – und beide Spiele gibt es kostenlos im Livestream bei DAZN. Für die Übertragung benötigt Ihr lediglich einen kostenlosen DAZN-Account – ein Abo ist nicht erforderlich.

DAZN-Team zu Inter vs. Fluminense:

Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

DAZN-Team zu ManCity vs. Al-Hilal

Kommentator: Nico Seepe

Nico Seepe Experte: Benny Lauth

Eine Übertragung im linearen TV gibt es nicht.

Inter Mailand vs. Fluminense: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 30. Juni 2025, 21:00

Bank of America Stadium

Inter Mailand vs. Fluminense: Aufstellungen

Inter Mailand INT Ersatz Fluminense FLU INT INT FLU FLU

Inter Mailand vs. Fluminense: Form

Inter Mailand vs. Fluminense: Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs. Fluminense: Die Tabellen

Nützliche Links