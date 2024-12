Karriereende in der Nationalmannschaft? Rudi Völler kündigt baldiges Statement von Manuel Neuer an

Wird Manuel Neuer, die langjährige Nummer eins zwischen den Pfosten der deutschen Nationalmannschaft, seine Karriere im DFB-Team beenden oder fortführen? Darüber herrscht kurz vor den nächsten Länderspielen noch Unklarheit. Das soll sich aber bald ändern, wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler verraten hat.

"Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, bis dahin wird es eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", sagte Völler in der Sendung "Doppelpass" bei Sport1. Zudem sagte der frühere Torjäger, dass sich zunächst Neuer selbst an die Öffentlichkeit mit einem Statement wenden werde. Der Weltmeister von 2014 habe es in Völlers Augen verdient, "selbst den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht".

Der 38-jährige Keeper ließ nach dem Aus im Viertelfinale bei der Europameisterschaft in Deutschland offen, ob er seine Laufbahn im DFB-Trikot wie beispielsweise Toni Kroos, der die Fußballschuhe komplett an den Nagel hing, und Thomas Müller beenden werde.

Vor drei Wochen äußerte sich Neuer auf der Südkorea-Reise des FC Bayern München wie folgt zu dem Thema: "Man macht sich immer Gedanken, das konnte ich auch in der letzten Zeit tun. Ich war sehr glücklich und zufrieden. Natürlich nicht mit dem Ausscheiden, aber mit der Art und Weise, wie wir als Mannschaft aufgetreten und wie wir mit den Fans zusammengekommen sind. Im Urlaub sind viele Leute zu mir gekommen und haben sich bedankt für die schöne Zeit, die wir diesen Sommer zusammen erlebt haben. Das war durchweg positiv."

Der noch bis 2025 vertraglich beim deutschen Rekordmeister gebundene Neuer könnte nach aktuellem Stand also für die anstehenden Länderspiele weiterhin nominiert werden. Am 6. September geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Nations League in Düsseldorf gegen EM-Gruppengegner Ungarn weiter. Drei Tage danach trifft Deutschland in Gruppe 3 in Amsterdam auf die Niederlande.