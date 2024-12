Julian Nagelsmann hat wohl Phillip Tietz vom FC Augsburg wegen möglicher Nominierung beobachtet

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich am Samstag wohl Mittelstürmer Phillip Tietz vom FC Augsburg ganz genau angeschaut.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich am Samstag wohl Mittelstürmer Phillip Tietz vom FC Augsburg ganz genau angeschaut.

Laut kicker war die Beobachtung des 26-Jährigen der Grund für Nagelsmanns Besuch in Augsburg, wo der FCA einen 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg feierte. Tietz steht demnach als Backup für Niclas Füllkrug auf Nagelsmanns Liste.

Für eine mögliche Nationalmannschafts-Nominierung hat sich der Augsburger Angreifer jedenfalls mit dem Führungstreffer empfohlen.

Mit Phillip Tietz? Deutschland im November gegen Türkei und Österreich

Auch in der Vorwoche beim 5:2 in Heidenheim war Tietz ein Tor gelungen. Insgesamt steht er in der laufenden Saison aktuell bei zwei Treffern und zwei Vorlagen in zehn Pflichtspieleinsätzen.

Tietz war im Sommer von Darmstadt 98 nach Augsburg gewechselt. Erfahrungen im Trikot des DFB sammelte er bislang lediglich mal 2016, als er zwei Länderspiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft absolvierte.

Die nächsten Länderspiele stehen für das DFB-Team im November an. Dabei trifft Deutschland zunächst auf die Türkei (18.11.), ehe es kurz darauf gegen Österreich geht (21.11.).