Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer: Der bevorstehende Wechsel des früheren FCB-Coaches zum DFB aus drei Perspektiven

Julian Nagelsmann hätte es sich deutlich einfacher machen können, die Übernahme der Nationalmannschaft ist sehr riskant. Aus Sicht des DFB ist Nagelsmann natürlich eine sehr gute Wahl, obgleich nicht die mutigste. Bisher würde es somit nur einen uneingeschränkten Gewinner des Dreieckgeschäfts geben.

Julian Nagelsmann geht mit seinem Wechsel zum DFB All-in

Keine Frage: Trotz des abrupten und unschönen Endes beim FC Bayern München ist Julian Nagelsmann ein sehr begabter Trainer, der das DFB-Team vielleicht sogar besser machen kann, als es ist. Nagelsmann dürfte in den vergangenen Monaten zudem auch für sich analysiert haben, wieso seine Zeit beim FCB jäh endete und welche Stellschrauben er vielleicht auch bei sich (zurück)drehen kann, um bei seiner nächsten Mammutaufgabe die Erwartungen erfüllen zu können. Man muss Nagelsmann zudem zugutehalten, dass er sich den DFB und diese Mannschaft antut. Man hätte selbst jemandem mit einem solch ausgeprägten Selbstbewusstsein wie Nagelsmann nicht verdenken können, wenn er dankend abgesagt hätte.

Denn die Mission Heim-EM 2024 birgt für Nagelsmann und seinen künftigen Karriereverlauf mehr Risiken als Chancen. Er hätte es sich deutlich einfacher machen können: Die Gefahr, dass sich der Kurzzeitjob beim DFB als Himmelfahrtskommando herausstellt und im totalen Desaster endet, ist groß.

Das größte Risiko dabei trägt nicht der deutsche Fußball, sondern Nagelsmann selbst. Der DFB muss ohnehin grundlegend reformiert werden, es braucht neue, schlankere Strukturen, weniger Vereinsmeierei und machtpolitische Ränkespielchen, mehr Effizienz, eine andere Art der Ausbildung und vieles mehr. Das kann bis zur EM nicht bewerkstelligt werden, und das verlangt auch niemand von Nagelsmann. Er ist jetzt nicht mehr als ein Deluxe-Feuerwehrmann, der zwar ein paar Monate Zeit hat für seinen Einsatz, seine Spieler in dieser Zeit aber kaum sehen wird und nur sehr wenig mit ihnen arbeiten kann.

Nagelsmann geht mit dieser Entscheidung für den DFB, die am Freitag um 12 Uhr auf einer Pressekonferenz wohl verkündet wird, das größtmögliche Risiko ein, er geht All-In. Wenn das DFB-Intermezzo im Desaster endet, wird er erst mal ordentlich Scherben aufkehren müssen, es dürfte Zeit dauern, bis sich die echten Spitzenklubs danach nochmal melden werden, wenn sie es überhaupt nochmal tun werden. Vielleicht würde er danach noch einmal eine Chance bekommen bei Bayer Leverkusen für die Zeit nach Xabi Alonso, vielleicht würde sich auch eine Tür in der saudischen Geld-Wüste auftun, aber PSG, der FC Chelsea oder gar Real Madrid würden sich so schnell wohl nicht mehr melden.

Julian Nagelsmann muss Verhältnis zu Manuel Neuer und Thomas Müller kitten

Sicher, für Trainer auf Nagelsmanns Niveau ist jede Karriereentscheidung riskant, auch der FC Chelsea, mit dem er praktisch unmittelbar nach seiner Freistellung beim FC Bayern recht ausführlich verhandelte, hätte ihm beruflich das Genick brechen können. Und wer weiß, ob er bei Tottenham oder PSG ähnliche Anfangserfolge gefeiert hätte, wie derzeit Ange Postecoglou oder Luis Enrique. Aber als Vereinstrainer erhält man in der Regel immerhin ein paar Chancen, bis das endgültige Urteil über einen gefällt wird, als Vereinstrainer hat man mehr Zeit, um Dinge wirklich zu verändern.

Bei der Nationalmannschaft ist es jetzt angesichts der kurzen Zeit und der wenigen Spiele bis zur EM sicherlich auf der einen Seite ein Vorteil, dass er mit vielen DFB-Spielern schon zusammengearbeitet hat. Andererseits ist Nagelsmanns Verhältnis zu einigen Spielern des FC Bayern mindestens belastet. Mit Manuel Neuer, dessen Vertrauten und Torwarttrainer Toni Tapalovic er einst vor die Tür setzte, müsste sich Nagelsmann zumindest länger aussprechen, sollte der Kapitän wieder rechtzeitig fit werden; die Frage, ob ein einigermaßen fitter Neuer für die EM nominiert werden soll, erhält durch die Vorgeschichte so oder so nochmal eine extra Portion Brisanz. In abgeschwächter Form gilt das auch für Thomas Müller.

Andererseits hat Nagelsmann schon ganz zu Beginn seiner Karriere bewiesen, dass er allen Widrigkeiten und Wahrscheinlichkeiten trotzen kann. Als er 28-jährig einst die TSG Hoffenheim auf Platz 17 übernahm, befanden sich Mannschaft und Klub komplett mit dem Rücken zur Wand. Der damals jüngste Trainer einer Profimannschaft führte die TSG souverän zum Klassenerhalt - mit begeisterndem Fußball. Nagelsmann kann auch kurzfristig für Erfolg sorgen, auch in Leipzig und beim FC Bayern spielten seine Mannschaften unmittelbar nach seiner Übernahme wie im Rausch. Das alles spricht für ihn.

Julian Nagelsmann konnte nicht mehr lange warten

Nicht überbewerten sollte man die Tatsache, dass Nagelsmann für den DFB auf viel Geld verzichtet soll. Sicher, Nagelsmann verdient künftig wohl weniger als beim FC Bayern München, von dem er sieben Millionen Euro für einen der stressigsten Fulltimejobs im Fußballgeschäft überhaupt erhalten haben soll. Nagelsmann wird auch weniger als sein Vorgänger beim DFB und zuvor beim FC Bayern, Hansi Flick, bekommen. Flick war bis zu Roberto Mancinis Wechsel nach Saudi-Arabien vor wenigen Wochen mit seinen 6,5 Millionen Euro Jahresgehalt der bestverdienende Nationaltrainer der Welt (und ist weiterhin der am zweitbesten verdienende, Flicks Vertrag beim DFB ruht ja genauso wie Nagelsmanns Vertrag mit dem FC Bayern bisher nur ruhte). Doch Nagelsmann soll mit seinem kolportierten Monatsgehalt beim DFB in Höhe von 400.000 Euro künftig etwa immer noch mehr als Didier Deschamps verdienen - der Weltmeistertrainer von 2018 soll 3,5 Millionen Euro im Jahr bekommen.

Zudem: Nagelsmann hatte alles Recht der Welt, sich nach seiner unerwarteten Freistellung vom FC Bayern München im März nicht sofort ins nächste Abenteuer zu stürzen. Der baldige EM-Rettungsbeauftragte schaffte sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin einen Hundewelpen an, kaufte sich einen Wüstenexpeditionstauglichen Wohnwagen, betrieb etwas aktive Erholung und führte mindestens Sondierungsgespräche mit dem FC Chelsea, Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur.

Doch seien wir ehrlich: Nagelsmann hätte seinen Vertrag beim FC Bayern - selbst wenn er das mit seinem Ehrgeiz unter einen Hut bekommen hätte - nicht bis zum Ende absitzen können. Und damit meine ich nicht nur bei anderen Klubs oder Verbänden, sondern eben auch beim morgendlichen Gang zum Bäcker. Irgendwann wäre die Stimmung gekippt, irgendwann hätte er das Raffzahn-Image gehabt. Allzu lange hätte Nagelsmann nicht mehr warten können bis zur nächsten Herausforderung. Und vor allem: Worauf hätte er warten sollen? Auf ein Angebot vom BVB im Winter? Auf eines von Real Madrid für den kommenden Sommer? Während Xabi Alonso Woche für Woche in der Bundesliga Bewerbungsvideos für sich produziert?

Also lieber alles wagen, mit dem DFB-Team das Unmögliche möglich machen und danach die freie Wahl haben. Oder auch nicht.