Jude Bellingham von Real Madrid droht monatelange Zwangspause

Jude Bellingham von Real Madrid droht eine monatelange Zwangspause. Wie Cadena SER aus Spanien berichtet, plagen den 20-jährigen Engländer seit November Schulterprobleme. Sollten sie während der Europameisterschaft nicht abklingen, wolle er sich anschließend einer Operation unterziehen. Die Folge wäre ein Ausfall über rund drei Monate.

Vor allem in der Endphase der Saison hätten sich Bellinghams Schmerzen verstärkt. In der Liga gewährte ihm Trainer Carlo Ancelotti deshalb vermehrt Pausen, auf dem Weg zum Champions-League-Titel stand er aber stets in der Startelf - so auch beim 2:0-Finalsieg gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Aktuell bereitet sich Bellingham mit der englischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vor. In Gruppe C geht es gegen Dänemark, Serbien und Slowenien.