3. Liga: Jens Keller übernimmt SV Sandhausen

Trainer Jens Keller kehrt nach mehr als drei Jahren in den Profifußball zurück. Der ehemalige Schalke-Coach tritt beim Drittligisten SV Sandhausen die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Danny Galm an.

"Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und möchte nun so schnell es geht mit der Mannschaft auf dem Platz stehen", sagte der 52-Jährige.

Keller hatte zuletzt den 1. FC Nürnberg trainiert, wo er 2019/20 nach Rang 16 in der regulären Zweitliga-Saison noch vor der Relegation durch Michael Wiesinger ersetzt wurde. Der Club schaffte anschließend den Klassenverbleib.

Zweitliga-Absteiger Sandhausen läuft mit Platz elf in der Tabelle den eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterher. "Wir sind froh, dass wir Jens Keller für den SVS verpflichten konnten", sagte Sportdirektor Matthias Imhof: "Er ist ein Trainer, der seine Qualität bei vorangegangenen Stationen bereits unter Beweis stellen konnte und auf umfangreiche Erfahrung in der Champions League sowie den zwei höchsten deutschen Spielklassen zurückgreifen kann."

Sein Debüt auf der Trainerbank des SVS wird Keller am Samstag im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II geben.