Inter Miami vs. FC Porto bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel mit Lionel Messi im TV und Livestream?

Heute steigt schon der zweite Spieltag der Klub WM! In Gruppe A treffen Inter Miami und der FC Porto aufeinander. Alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Am heutigen Donnerstag, 19. Mai, treffen in der Gruppe A Inter Miami mit Superstar Lionel Messi um 21 Uhr auf den portugiesischen Topklub FC Porto. Miami kam im Eröffnungsspiel nicht über ein 0:0 gegen Al Ahly hinaus, Messi scheiterte zweimal am Aluminium. Auch dem FC Porto gelang gegen Palmeiras nur ein torloses Remis, beide Teams stehen heute also schon unter Zugzwang, wenn sie in die K.O.-Phase einziehen wollen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs. FC Porto heute live im Free-TV und Livestream?

DAZN ist die Heimat der Klub WM 2025. Miami gegen Porto und auch alle anderen Spiele könnt Ihr live und kostenlos beim Streaminganbieter verfolgen, Ihr benötigt nur ein Konto.

Die heutige Begegnung läuft im Livestream auf der App und der Homepage, die Übertragung beginnt schon eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Tobi Wahnschaffe, Uli Hebel ist als Kommentator im Einsatz und an seiner Seite als Experte hört Ihr Tobias Schweinsteiger.

Inter Miami CF vs. FC Porto: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 19. Juni 2025, 21:00

Mercedes-Benz Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Inter Miami CF vs. FC Porto: Aufstellungen

Inter Miami CF MIA Verletzungen und Sperren FC Porto POR MIA MIA POR POR

Inter Miami CF vs. FC Porto: Form

Inter Miami CF vs. FC Porto: Bilanz direkte Duelle

Inter Miami CF vs. FC Porto: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Palmeiras SEP 2 1 1 0 2 0 +2 4 S U 2 Inter Miami CF MIA 2 1 1 0 2 1 +1 4 S U 3 FC Porto POR 2 0 1 1 1 2 -1 1 N U 4 Al Ahly SC AHL 2 0 1 1 0 2 -2 1 N U Nächste Runde

