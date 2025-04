Der FC Bayern ist im Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand zu Gast und unter Zugzwang. Wer die Partie im TV und Livestream überträgt, verrät SPOX.

Am heutigen Mittwoch, dem 16. April, steht in der UEFA Champions League das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München auf dem Programm. Der deutsche Rekordmeister hat bislang sechs Titel in der Champions League bzw. dem Europapokal der Landesmeister gewonnen. Soll in dieser Saison Nummer sieben folgen, muss die Mannschaft von Vincent Kompany eine 1:2-Hinspielniederlage wettmachen. Der Anstoß im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion erfolgt planmäßig um 21.00 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Inter Mailand vs. FC Bayern München heute live im Viertelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream?

Die Champions-League-Partien am Mittwoch werden in dieser Saison exklusiv von DAZN übertragen. Eine Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben.

Das gilt auch für das brisante Duell am heutigen Mittwoch zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München. Bereits eine Stunde vor Anpfiff beginnt der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung und schickt dabei folgendes Personal für Euch an den Start:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Field-Reporter: Daniel Herzog

Die Partie ist sowohl im linearen TV auf DAZN 1 als auch im Livestream über die DAZN-App oder im Browser verfügbar.

Um die Champions Leaque bei DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnenemt. Mit DAZN Unlimited seid ihr hierfür an der richtigen Adresse.

Inter Mailand vs. Bayern München: Champions League Viertelfinale heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls live mit dabei, und zwar im Liveticker zur Partie Inter vs. Bayern!

Hier findet Ihr ca. eine Stunde vor dem Anpfiff den Ticker mit den offiziellen Aufstellungen.

Inter Mailand vs. FC Bayern München heute live im Viertelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Inter Mailand vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: Mittwoch, 16. April 2025

Mittwoch, 16. April 2025 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand) TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

DAZN 1, DAZN Liveticker: SPOX

Champions League: Die Rückspiele im Viertelfinale