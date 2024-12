FC Barcelona: "In diesen Momenten kommt nichts Sinnvolles heraus!" Iñigo Martínez reagiert auf Kritik von Ilkay Gündogan

Iñigo Martínez vom FC Barcelona hat auf die Kritik reagiert, die sein Teamkollege Ilkay Gündogan nach Barças 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real M...

Iñigo Martínez vom FC Barcelona hat auf die Kritik reagiert, die sein Teamkollege Ilkay Gündogan nach Barças 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid Ende Oktober geäußert hatte.

"Es war direkt nach dem Spiel, in einem hitzigen Moment, wir hatten gerade gegen Real Madrid verloren. Und in solch einer Situation sagt man dann eben Dinge, die man nicht so meint", nahm Martínez Gündogan in der spanischen Zeitung Sport in Schutz.

"In diesen Momenten kommt normalerweise nichts Sinnvolles heraus und es hilft nicht weiter", führte Martínez aus, der zudem betonte, dass es wegen Gündogans Kritik keine Probleme zwischen dem deutschen Nationalspieler und dem restlichen Barça-Team gebe.

"Wir alle wussten, was er sagen wollte und keiner von uns fühlte sich direkt angesprochen. Am nächsten Tag haben wir darüber gesprochen. [...] Alles ist geklärt, die Stimmung ist gut. Es gibt kein Problem zwischen uns", so Martínez.

Gündogan hatte nach dem 1:2 gegen Real öffentlich angeprangert, dass ihm die Enttäuschung über die Niederlage innerhalb der Mannschaft nicht groß genug war.

imago images

Ilkay Gündogan: "Mehr Frustration und Wut"

"Ich war gerade in der Umkleidekabine und natürlich sind die Leute enttäuscht, aber besonders nach der Niederlage in einem so großen Spiel und bei einem solchen Ergebnis wünschte ich mir, es gäbe mehr Frustration und Wut, mehr Enttäuschung", sagte Gündogan, der im Sommer von Manchester City nach Barcelona gekommen war.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler führte aus: "Es muss mehr Emotionen geben, besonders wenn man verliert. Du weißt, dass du eine bessere Leistung erbringen kannst."

Gündogan hat bislang 17 Pflichtspiele für Barça absolviert, dabei gelangen ihm fünf Assists. Sein bis dato einziges Tor für die Katalanen erzielte er beim 1:2 im Clásico, als er Barcelona früh in Führung gebracht hatte.

Martínez, ebenfalls im Sommer neu verpflichtet, lief bislang achtmal für Barça auf. Im Clásico stand er über die vollen 90 Minuten im Abwehrzentrum auf dem Platz.