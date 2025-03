Heute lautet das Topspiel in der 2. Bundesliga HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Wo Ihr das Highlight des Samstags live verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Um 20.30 Uhr steigt am heutigen Samstag, 8. März, im Volksparkstadion in Hamburg das Topspiel zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf. Die Hanseaten führen die Tabelle an, doch Düsseldorf auf Rang sieben ist nur vier mickrige Zähler hinten, keines der beiden Teams darf sich also im engen Aufstiegsrennen Ausrutscher leisten. Beide Mannschaften mussten letzte Woche Niederlagen hinnehmen, die Hamburger verloren 0:2 in Paderborn, Düsseldorf musste sich zu Hause gegen Greuther Fürth mit 1:2 geschlagen geben.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den Hamburger SV im Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Tolle Nachrichten für alle Fans der 2. Bundesliga: Das Topspiel könnt Ihr heute im Free-TV bei Sport 1 verfolgen. Der Sender beginnt schon um 19.30 Uhr mit den Vorberichten. Auf sport1.de findet Ihr den Livestream.

Aber die Begegnung könnt Ihr natürlich auch bei Sky verfolgen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 beginnt die Übertragung mit den Vorberichten um 20 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event wird das Spiel ab fünf Minuten vor Anpfiff gezeigt. Hansi Küpper wird das Duell kommentieren.

Bei WOW und in der App Sky Go findet Ihr die Livestreams, diese sind jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abo empfangbar.

Begegnung: Hamburger SV vs. Fortuna Düsseldorf

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 8. März 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

TV & Livestream: Sport 1, Sky, WOW

