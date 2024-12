Der Hamburger SV kriegt es heute mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream verfolgen kö...

Der Hamburger SV kriegt es heute mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

In der 2. Bundesliga messen sich am heutigen Samstag (4. November) der Hamburger SV und der 1. FC Magdeburg im Hamburger Volksparkstadion, wo um 20.30 Uhr das Spitzenspiel der zwölften Spielrunde über die Bühne geht.

Der HSV, seit vier Spielen ohne Pleite, geht dabei gegen die Magdeburger, die im Gegensatz bereits seit sechs Partien auf einen Sieg warten, als Favorit ins Rennen.

HSV vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Sky ist im Besitz der Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga, daher bietet der Pay-TV-Sender auch das Duell zwischen dem HSV und Magdeburg live und in voller Länge an: bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentiert wird das Geschehen von Oliver Seidler.

Mithilfe des Livestreams von Sky lässt sich das Duell ebenfalls live verfolgen, allerdings unter einer Bedingung: Ihr habt ein gültiges SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

Mit Sky hört es jedoch nicht auf, HSV vs. Magdeburg gehört nämlich zu den Zweitligaspielen, die auch im Free-TV angeboten werden. Diese Aufgabe übernimmt Sport1, das zum Duell zeitgleich auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung stellt. Einen kostenpflichtigen Livestream der Partie bietet zudem OneFootball an.

HSV vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Die, die das TV- und Livestream-Angebot nicht wahrnehmen können oder wollen, sind bei SPOX genau richtig. Wir tickern die Partie auf der Website live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Magdeburg.

HSV vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Heyer, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Magdeburg: Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Atik - Schuler

HSV vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. 1. FC Magdeburg

Hamburger SV vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 4. November 2023

4. November 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) TV: Sport1 , Sky

, Livestream: Sport1 , SkyGo, WOW, OneFootball

, Liveticker: SPOX

