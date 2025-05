Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV? Hier erfahrt Ihr es.

Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Samstag, den 3. Mai, mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Aufstiegsaspiranten Hamburger SV fortgesetzt. Gespielt wird ab 13 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Darmstadt 98 vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Sky hält die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und zeigt daher heute das Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV live. Die Einzelpartie wird auf Sky Sport Bundesliga 3 HD übertragen, wo ab 12.30 Uhr die Vorberichterstattung startet. Toni Tomic kommentiert das Spiel.

Wer die Begegnung lieber im Rahmen der Konferenz sehen möchte, kann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event einschalten.

Der Livestream ist über SkyGo oder den Streamingdienst WOW abrufbar.

Begegnung: SV Darmstadt 98 vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 32

Datum: 3. Mai 2025

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt)

Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

