Holstein Kiel vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Holstein Kiel und VfL Bochum am Sonntag um 15:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Sonntag, 9. Februar, kommt es im Rahmen des 21. Spieltages der Bundesliga zum Abstiegskracher zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum. Beide Mannschaften brauchen höchstwichtige drei Punkte im direkten Kellerduell. Während die Störche aus Kiel sich mit einem Sieg als Vorletzter gegen den Letzten Luft verschaffen wollen, um näher ans rettende Ufer heranzurücken, will die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet die Auswärtsreise in den Norden ebenfalls erfolgreich bestreiten, um an den um zwei Punkte reicheren Kielern vorbeizuziehen. Die vergangenen Duelle der Teams geben keinen deutlichen Aufschluss über die Kräfteverhältnisse. Von den letzten zehn Partien stehen vier Kieler Siege, drei Bochumer Erfolge sowie drei Unentschieden zu Buche.

Anpfiff des Existenz-Duells ist am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Holstein Kiel vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream:

Die Begegnung zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum ist wie alle Sonntagsspiele der Bundesliga live bei DAZN zu sehen. Der Anbieter ermöglicht die Übertragung, welche bereits um 14:15 Uhr beginnt, im TV bei DAZN 2 oder im Livestream. Grundvoraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr.

Holstein Kiel vs. VfL Bochum: Liveticker bei SPOX

Alle Highlights und Infos zum Spiel erfahrt Ihr in unserem Liveticker!

Hier geht’s zum Liveticker.

Holstein Kiel vs. VfL Bochum heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: KSV Holstein Kiel vs. VfL Bochum

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 09. Februar 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Holstein-Stadion (Kiel)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Holstein Kiel vs. VfL Bochum heute live: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag