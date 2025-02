Hertha BSC vs. 1. FC Nürnberg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg am Freitag um 18:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Freitagabend hält der 23. Spieltag der 2. Bundesliga für die Zuschauer ein Traditionsduell parat. Die Hertha aus Berlin trifft im heimischen Olympiastadion auf den 1. FC Nürnberg. Ein Widersehen zwischen Christian Fiel und seinem Ex-Club aus Franken wird es nicht geben, da der Coach der Berliner nach der weiteren Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf mittlerweile freigestellt wurde.

Die Alte Dame steckt in der Krise. Anstatt um die Aufstiegsränge und somit eine Rückkehr ins Oberhaus zu spielen, müssen die Hauptstädter mittlerweile den Blick vornehmlich nach unten richten. Dem entgegen steht die solide agierende Mannschaft von Trainer Miroslav Klose. Zwar stehen die Clubberer lediglich auf dem 9. Rang, sind allerdings mit 34 Zählern nur fünf Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt. Wer die Partie für sich entscheiden kann, zeigt sich am Freitag ab 18:30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hertha BSC vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream:

Das Duell der beiden Traditionsklubs ist ebenso wie alle anderen Spiele der 2. Bundesliga bei Sky zu sehen. Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg kann am Freitagabend sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel verfolgt werden. Neben der Übertragung im TV bietet der Anbieter ebenfalls den Empfang per Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung für alle Varianten ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Hertha BSC vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. 1. FC Nürnberg

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 21. Februar 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Olympiastadion (Berlin)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Hertha BSC vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Tabelle