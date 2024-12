"Hat den unbedingten Willen": FC Schalke 04 holt deutschen Ex-Nationalspieler

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Ex-Nationalspieler Amin Younes unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige hatte bereits "seit einigen Wochen" am Training der zweiten Mannschaft teilgenommen und wurde nun als "fester Bestandteil" der Profimannschaft verpflichtet. Das teilte der Klub am Mittwoch mit, ohne dabei auf die Vertragslaufzeit einzugehen.

"Wenn man sieht, mit was für einer Leidenschaft, die Fans hier auf Schalke dabei sind, ist das schon beeindruckend", sagte Younes: "Letztendlich geht es darum, die Leistung in der Arena vor über 60.000 Leuten auf den Rasen zu bringen, darauf freue ich mich am meisten."

"Amin ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein Topniveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen", sagte Sportdirektor Marc Wilmots: "Sein Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen haben uns beeindruckt, sodass wir ihm diese Chance geben wollen."

Achtmal lief der ehemalige Frankfurter für die deutsche Nationalmannschaft auf und erzielte dabei zwei Tore. 2017 gewann er mit dem Team den Confederations Cup. In der Bundesliga absolvierte Younes für Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt insgesamt 52 Partien. Seit dem Ende seines Engagements in Saudi-Arabien für Al-Ettifaq im vergangenen Sommer war der Flügelstürmer vereinslos.