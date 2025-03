Hansa Rostock empfängt heute in der 3. Liga Erzgebirge Aue zum Duell. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 12. März, treffen in der 3. Liga Hansa Rostock und Erzgebirge Aue aufeinander. Das Duell am 28. Spieltag startet um 19.00 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Mittwoch im TV und Livestream?

Heute könnt ihr die Partie zwischen Hansa Rostock und Erzgebirge Aue live und in voller Länge bei MagentaSport verfolgen. Die Berichterstattung beginnt um 18.45 Uhr.

Die Übertragung seht Ihr sowohl auf magentasport.de als auch in der MagentaSport-App. Wer das Spiel lieber in der Konferenz sehen möchte, hat dort ebenfalls die Möglichkeit dazu.

Auch OneFootball bietet einen Livestream der Drittligabegegnung an – hier wird die MagentaSport-Übertragung als Einzelstream gezeigt.

Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 28

Datum: 12. März

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue heute live: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag