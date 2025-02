Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Ostderby in der 3. Liga im TV und Livestream?

Hansa Rostock trifft heute in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Wer das Ostderby live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Am 25. Spieltag der 3. Liga begegnen sich am heutigen Samstag, den 22. Februar, Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Das Ostderby wird um 14.00 Uhr im Ostseestadion in Rostock angestoßen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream:

Gleich drei TV-Sender zeigen heute die Partie zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden im TV und Livestream. Zum einen zeigt der NDR und der MDR die Begegnung live im Free-TV ab 14.00 Uhr. Einen kostenlosen Livestream des Duells findet Ihr zudem in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Darüber hinaus zeigt MagentaSport die Begegnung zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden live und in voller Länge. Um 13.45 Uhr beginnen dort die Vorberichte zum Ostderby. Den Livestream von MagentaSport findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

Zu guter Letzt könnt Ihr das Ostderby heute auf OneFootball live erleben. Dort seht Ihr als Einzelstream die Übertragung von MagentaSport.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 25

Datum: 22. Februar

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Ostseestadion, Rostock

TV & Livestream: MagentaSport, NDR, MDR, ARD-Mediathek, sportschau.de, OneFootball

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag