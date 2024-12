BVB: "Das hat uns sehr gefreut!" Hans-Joachim Watzke reagiert auf Plakate der Fans von Newcastle United

Spitzenfußball zu fairen Preisen - Borussia Dortmund hat das Lob der Fans von Newcastle United für bezahlbare Champions-League-Eintrittskarten mit ...

Spitzenfußball zu fairen Preisen - Borussia Dortmund hat das Lob der Fans von Newcastle United für bezahlbare Champions-League-Eintrittskarten mit großem Dank aufgenommen.

"Das hat uns sehr gefreut", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Mittwoch: "Uns ärgert es sehr, wenn unsere Fans international teils fast 70 Euro für das günstigste Ticket bezahlen."

Im Auswärtsblock waren Plakate gezeigt worden, mit denen United-Anhänger im Rahmen der langjährigen Aktion "Twenty's Plenty" ("20 sind genug") die Dortmunder Preispolitik lobten: "Wechselgeld auf 20 Pfund - Danke, BVB."

Die Borussia-Fans setzen sich für günstige Preise seit jeher mit dem Slogan "Kein Zwanni für'n Steher" ein.

Watzke sprach im Gegenzug ein "dickes Dankeschön" an die United-Fans aus: "Für ihr sportliches, faires Verhalten. Sowohl in England als auch bei uns in Dortmund."