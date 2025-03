Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Niedersachsenderby in der 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Heute kommt es zum Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Wo das Spiel übertragen wird, lest Ihr in diesem Artikel.

Umgekehrte Vorzeichen im Derby! Während Hannover noch in das knappe Aufstiegsrennen eingreifen will, braucht Braunschweig im Abstiegskampf dringend Punkte. 96 ist schon seit acht Spielen ungeschlagen, jedoch konnte man davon auch nur zwei gewinnen, dafür aber letzte Woche in Nürnberg. Die Eintracht musste nach zwei Siegen in Serie zuletzt eine 0:3-Niederlage gegen Fürth hinnehmen. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Sonntag, 9. März, um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena in Hannover.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hannover 96 vs. Braunschweig heute live im TV und Livestream:

Die Sonntags-Konferenz der zweiten Liga läuft auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event. Das Einzelspiel mit den Vorberichten wird eine halbe Stunde vor Anpfiff bei Sky Sport Bundesliga 2 ab 13 Uhr gezeigt. Oliver Seidler wird die Begegnung kommentieren.

Den Livestream findet Ihr wie gewohnt bei WOW oder in der App Sky Go.

Hannover 96 vs. Braunschweig heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 9. März 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Hein von Heiden-Arena, Hannover

TV & Livestream: Sky, WOW

Hannover 96 vs. Braunschweig heute live: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag