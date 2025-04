Großer Umbruch im Sommer? Offenbar nur vier Spieler beim FC Bayern München unverkäuflich

Aufgrund der anhaltend schwachen Leistungen könnte sich beim FC Bayern im kommenden Sommer ein Umbruch anbahnen. Lediglich vier Spieler sollen für den deutschen Rekordmeister unverkäuflich sein.

Nach Informationen von Skyhandelt es sich dabei um Harry Kane, Thomas Müller, Manuel Neuer und Jamal Musiala.

Während Kane erst im vergangenen Sommer für 100 Millionen Euro aus London nach München wechselte und sich trotz der derzeitigen Ergebniskrise gut ins Team einfügte, soll Musiala das Gesicht der Zukunft des Klubs sein. Neuer und Müller sind aufgrund ihrer Führungsqualitäten sowie des hohen Ansehens innerhalb der Mannschaft ebenfalls unantastbar.

Bei allen anderen Akteuren wären die Münchner dem Bericht zufolge zu einem Verkauf bereit, sollte das passende Angebot kommen. Ohnehin müssten genügend Transfereinnahmen generiert werden, sollte man tatsächlich einen größeren Umbruch anstreben.

Gleichzeitig verweist der Bericht aber auf die hoch dotierten und teils langfristigen Verträge von Spielern wie Leroy Sané, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Vor allem dort dürfte es für abnehmende Klubs schwierig werden, genügend finanzielle Mittel bereit zu stellen.

Der FC Bayern steckt aktuell in einer handfesten Ergebniskrise. Es droht die erste titellose Saison seit 2012. Die letzten drei Pflichtspiele gingen allesamt verloren, aus den vergangenen sieben Partie holte man wettbewerbsübergreifend lediglich neun Zähler.

In der Bundesliga ist Bayer 04 Leverkusen schon acht Punkte einteilt, in der Champions League zittert man nach einer 0:1-Hinspiel-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom ebenfalls ums Weiterkommen. Im DFB-Pokal waren die Bayern bereits in der zweiten Runde am 1. FC Saarbrücken gescheitert.