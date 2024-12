Gleiches Gehalt und Zweijahresvertrag? Transfer von Mats Hummels zur AS Rom wird offenbar konkreter

Mats Hummels, dessen Abgang von Borussia Dortmund seit dem vergangenen Freitag feststeht, wird seine Karriere wohl in Italien fortsetzen. Am Sonntag berichteten italienische Medien übereinstimmend, dass ein Wechsel des Innenverteidigers zur AS Rom Formen annimmt.

Demnach sei der Kontakt zwischen Hummels und den Giallorossi intensiviert worden. Man habe schon Einzelheiten zu einer möglichen Zusammenarbeit besprochen. Zum Beispiel sei der italienische Traditionsklub bereit, Hummels Zugeständnisse zu machen und ihm beispielsweise ein ähnliches Gehalt wie zuletzt beim BVB zu zahlen.

Die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport schreibt derweil, dass sich der 35-Jährige auch mit etwas weniger Gehalt zufrieden geben könnte, damit ihm die Roma einen Vertrag über zwei Jahre inklusive Option auf ein weiteres Jahr anbietet.

Hummels soll zudem mindestens zwei Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen haben. Einen Transfer in die Pro League schließt der Weltmeister von 2014 aber aus. Schließlich hat Hummels bereits betont, dass er ins nähere europäische Ausland wechselt, sollte er den BVB verlassen.

Hummels kommt beim BVB auf insgesamt 508 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 38 Tore und bereitete weitere 23 vor. Mit den Schwarz-Gelben gewann er in den Jahren 2010/11 und 2011/12 jeweils die Deutsche Meisterschaft, 2012 und 2021 triumphierte er im DFB-Pokal.

Der trotz zuletzt starker Leistungen nicht für die EM nominierte Hummels wird Dortmund nun zum zweiten Mal verlassen: 2016 schloss er sich nach acht Jahren seinem Ausbildungsklub Bayern München an, ab 2019 lief er dann wieder für den BVB auf.