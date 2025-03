Glasgow Rangers vs. Fenerbahce Istanbul, Europa League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel von Fener im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa League Spiel zwischen den Rangers und Fenerbahçe am Donnerstag um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Donnerstag, 13. März, kommt es zum Rückspiel des Achtelfinals der Europa League zwischen den Glasgow Rangers und Fenerbahçe Istanbul. Das Team aus Schottland hat sich dahingehend im Hinspiel in Istanbul eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Mit einem 3:1 aus Sicht der Jungs aus dem Ibrox steht ein vergleichsweise großer Vorsprung zu Buche. Für die Mannschaft von Trainer José Mourinho hingegen gilt es, ein ordentliches Brett zu bohren. Die Türken haben im ersten Duell keinen guten Auftritt hingelegt und sollten dringend Besserung geloben, um den Einzug in die Runde der letzten acht Teams noch realisieren zu können. Der Anstoß im Ibrox Stadium erfolgt um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rangers vs. Fenerbahçe heute live im TV und Livestream:

Die Spiele der Europa League werden in dieser Saison im linearen TV-Programm von RTL und im Livestream bei RTL+ übertragen. Das Rückspiel zwischen den Glasgow Rangers und Fenerbahçe Istanbul wird ab 20:45 Uhr exklusiv im Livestream bei RTL+ ausgestrahlt.

Um das Spiel sehen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. RTL+ bietet sowohl die Möglichkeit des Empfangs im Einzelspiel sowie der Konferenz.

Rangers vs. Fenerbahçe heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Glasgow Rangers vs. Fenerbahçe Istanbul

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Achtelfinale, Rückspiel

Datum: 13. März 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Ort: Ibrox Stadium (Glasgow)

TV & Livestream:

Europa League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick