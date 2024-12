Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg eröffnen heute den 11. Spieltag der Bundesliga. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehe...

Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg eröffnen heute den 11. Spieltag der Bundesliga. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der VfL Wolfsburg bekommt am heutigen Freitag, den 10. November, die nächste Chance, die Sieglosserie in der Bundesliga, die bereits auf vier Spiele herangewachsen ist, zu beenden. Auswärts im Borussia-Park kriegen es die Wölfe mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

Gladbach vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nachdem die Freitagsspiele der Bundesliga einzig und allein bei DAZN zu sehen sind, ist die Frage nach der Übertragung schnell geklärt. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen, wer keine Sekunde verpassen möchte, muss um 19.45 Uhr die Plattform von DAZN aufrufen. Um diese Uhrzeit beginnt nämlich die Vorberichterstattung, bei der Tobi Wahnschaffe als Moderator eingesetzt wird. Das Personal wird von Kommentator Jan Platte, Experte Sascha Bigalke und Reporter Elmar Paulke komplettiert.

DAZN bietet drei kostenpflichtige Abo-Pakete an, die sich nicht nur in Sachen Preis, sondern auch in den angebotenen Sportarten und Live-Übertragungen unterscheiden. Wer etwa die Spiele der Bundesliga sehen möchte, muss sich in diesem Fall zwangsläufig für DAZN Unlimited entscheiden, da die höchste deutsche Spielklasse mit DAZN Super Sports und DAZN World nicht freigeschaltet ist.

Gladbach vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Auch SPOX ist heute live mit dabei, wir beschreiben das Spielgeschehen in Form eines Livetickers mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Ligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg.

Gladbach vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

