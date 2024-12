Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Abend in der Champions League Manchester United zum Duell. Wer das Europapokalduell live im TV und Livest...

Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Abend in der Champions League Manchester United zum Duell. Wer das Europapokalduell live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 29. November, trifft am 5. Gruppenspieltag der Champions League Galatasaray Istanbul auf Manchester United. Der Anpfiff der Begegnung ist für 18.45 Uhr terminiert. Gespielt wird am Abend im Rams Park in Istanbul.

Galatasaray Istanbul und Manchester United befinden sich aktuell mittendrin im Kampf um das Weiterkommen in der Champions League. In der Gruppe A liegt Galatasaray mit einem Zähler vor den Red Devils auf Platz drei in der Tabelle. Der FC Kopenhagen als Zweiter hat ebenfalls vier Punkte auf dem Konto, der FC Bayern München hat den Gruppensieg dagegen schon sicher. Welches Team kann heute mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen?

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Die Begegnung zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United überträgt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr das Champions-League-Spiel ab 18.30 Uhr sehen. Auf DAZN 2 könnt Ihr die Partie zudem im der Konferenz erleben.

Im Livestream zeigt DAZN Galatasaray Istanbul vs. Manchester United in der Gruppe A ebenso live und vollumfänglich. Diesen könnt Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website verfolgen.

Das heutige Champions-League-Spiel könnt Ihr mit einem DAZN-Unlimited-Abo live erleben. Das kostet Euch monatlich 44,99 Euro. Hier haben wir Euch alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos für Euch zusammengefasst.

Galatasaray Istanbul vs. Manchester United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir tickern das gesamte Spiel für Euch mit. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Champions League, 5. Spieltag - Die Gruppe A im Überblick