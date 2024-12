Weiter geht's in der Champions League, am 3. Spieltag bekommt es der FC Bayern München mit Galatasaray Istanbul zu tun. Warum die Partie des deutsc...

Weiter geht's in der Champions League, am 3. Spieltag bekommt es der FC Bayern München mit Galatasaray Istanbul zu tun. Warum die Partie des deutschen Rekordmeisters ein bisschen früher steigt als die restlichen Dienstagsspiele? Das erfahrt Ihr hier.

Istanbul vs. München, der Tabellenzweite hat den Tabellenersten zu Gast. Gespielt wird dementsprechend im Rams Park, Istanbul, der Anpfiff ist nicht erst um 21 Uhr, wie bei den meisten Spielen, sondern um 18.45 Uhr.

Aber aus welchem Grund findet Galatasaray vs. FC Bayern ein wenig früher als die weiteren Spiele des Tages? Das erklärt dieser Artikel, genauso wie die Übertragungssituation.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, Champions League, Anpfiff, Anstoß: Warum beginnt das Spiel schon früher um 18.45 Uhr?

Die Ursache für den früheren Anstoß im Vergleich mit den anderen Partien ist ganz simpel: An jedem Gruppenspieltag werden planmäßig zwei Spiele am Dienstag und zwei am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr ausgetragen - und die Begegnung zwischen Galatasaray und München ist eine davon. Parallel steigt heute auch das Duell zwischen Inter Mailand und RB Salzburg.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Champions League heute live im TV und Livestream

Und wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream sehen? Die meisten Spiele der Königsklasse werden von DAZN ausgestrahlt, pro Spieltag ist allerdings für Amazon Prime Video für eine Dienstagspartie zuständig. Heute hat der Streamingservice sich die Rechte am Bayern-Spiel gesichert. Um 18 Uhr beginnen dort die Vorberichte, Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes sind als Kommentatoren im Einsatz.

Kostenfrei ist das Ganze aber nicht: Die Champions League ist Teil des Prime-Abos, das es für 8,99 Euro im Monat gibt.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker

Natürlich kommt Ihr auch bei uns nicht zu kurz, wie gewohnt versorgen wir Euch auch am 3. Spieltag mit regelmäßigen Updates zur Partie des deutschen Rekordmeisters. Klickt Euch einfach in unseren Liveticker und verpasst keine wichtige Aktion:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, Champions League: Wichtigste Infos

Event: Champions League, 3. Gruppenspieltag

Champions League, 3. Gruppenspieltag Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

