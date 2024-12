Fünf Jahre Knast nach Krawallen in Neapel: Harte Strafen gegen zwei Fans von Eintracht Frankfurt

Nach den schweren Krawallen rund um das Champions-League-Spiel bei der SSC Neapel im März sind gegen zwei Fans des Bundesligisten Eintracht Frankfu...

Nach den schweren Krawallen rund um das Champions-League-Spiel bei der SSC Neapel im März sind gegen zwei Fans des Bundesligisten Eintracht Frankfurt harte Strafen ausgesprochen worden.

Ein neapolitanischer Richter befand die beiden Anhänger wegen Verwüstung und schweren Widerstands gegen die Polizei für schuldig und verurteilte sie zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft. Die Beschuldigten können Einspruch gegen das Urteil einlegen.

Vor dem Frankfurter Achtelfinalspiel in Neapel am 15. März hatten die italienischen Behörden den Ticketverkauf an Personen mit dem Wohnsitz Frankfurt/Main verboten. Dennoch reisten Eintracht-Fans an und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und Napoli-Anhängern, sogar ein Polizei-Auto geriet in Brand. Italienische Medien sprachen von "Guerilla"-Kämpfen in den Straßen und Gassen der Stadt.

Ein anderer Eintracht-Fan war bereits am 23. Mai zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.