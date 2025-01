Feyenoord Rotterdam vs. Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB im TV und Livestream

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Feyenoord Rotterdam und Bayern München. SPOX verrät Euch, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 22. Januar, duellieren sich Feyenoord Rotterdam und Bayern München in der Champions League. Die Partie am 7. Spieltag startet um 21.00 Uhr im De Kuip Stadion in Rotterdam.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Feyenoord Rotterdam vs. Bayern München heute live im TV und Livestream:

DAZN überträgt das Duell zwischen Feyenoord Rotterdam und Bayern München heute exklusiv im TV und Livestream. Um 20.30 Uhr beginnt auf DAZN 1 die TV-Übertragung. Für DAZN ist heute folgendes Trio im Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Auf DAZN 2 könnt Ihr das Spiel alternativ in der Konferenz sehen, die bereits um 17.30 Uhr startet.

Zudem könnt Ihr die Begegnung auch im Livestream bei DAZN sehen. Den Livestream von DAZN findet Ihr in eurem Browser oder in der DAZN-App.

Feyenoord Rotterdam vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt die Begegnung zwischen Feyenoord Rotterdam und Bayern München heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Geschehnisse des Spiels auf dem Laufenden. Unseren Liveticker findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

Feyenoord Rotterdam vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Feyenoord Rotterdam vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 7. Spieltag

Datum: 22. Januar

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: De Kuip, Rotterdam

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Fey. Rotterdam vs. Bayern München heute live: Die Tabelle