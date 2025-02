Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht, Europa League heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Playoffs Hinspiel im Free-TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen Fenerbahçe und RSC Anderlecht am Donnerstag um 18:45 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Donnerstag werden nach der Champions League auch in der Europa League die Hinspiele der Playoffs ausgetragen. Im Rahmen der K.o.-Phase kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Traditionsclubs des europäischen Fußballs: Fenerbahçe Istanbul trifft vor heimischer Kulisse auf den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht.

Die Mannschaft vom Bosporus, welche u.a. mit Stars wie Edin Džeko, Milan Škriniar oder Filip Kostic gespickt ist, möchte nach der enttäuschenden Ligaphase, in der man lediglich den 24. Rang belegen konnte, unbedingt bessere Leistungen bringen und das Achtelfinale erreichen. Die Belgier hingegen haben lediglich durch ein schlechteres Torverhältnis die direkte Qualifikation zur Runde der besten 16 Teams verpasst. Rein tabellarisch dürften die Gäste also leicht favorisiert in die Partie gehen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Fenerbahçe vs. RSC Anderlecht heute live im TV und Livestream:

Wie gewohnt präsentiert sich RTL+ als Zuhause der Europa League. Der Anbieter überträgt neben der Begegnung zwischen Fenerbahçe und dem RSC Anderlecht alle weiteren Begegnungen der Europa League. Grundvoraussetzung für die Nutzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Ausgewählte Spiele (zumeist der deutschen Teams) werden darüber hinaus bei RTL im Free-TV gezeigt.

Fenerbahçe vs. RSC Anderlecht heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Fenerbahçe Istanbul vs. RSC Anderlecht

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Playoff Hinspiel

Datum: 13. Februar 2025

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Ort: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saračoglu Spor Kompleksi (Istanbul)

TV & Livestream: RTL, RTL+

Fenerbahçe vs. RSC Anderlecht heute live: Die Playoff Hinspiele am Donnerstag (13.02.2025)