DFB-Team: "Es fehlt überall!" Felix Magath kritisiert Julian Nagelsmann und tritt gegen Hansi Flick nach

Felix Magath weiß nach dem nächsten enttäuschenden Auftritt der deutschen Nationalmannschaft überhaupt nicht, wo er mit seiner Kritik anfangen soll.

"Es fehlt überall", sagte der dreimalige Bundesliga-Meistertrainer bei Sky, "der eine sagt Verteidiger, der andere Stürmer. Der Dritte spricht den Innenverteidiger an und der letzte beschwert sich, dass wir keinen Sechser haben. Und jeder hat irgendwo ein bisschen recht."

Beim 0:2 am Dienstag in Wien gegen Gastgeber Österreich gefielen Magath auch die Personalentscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht: "Wenn ich als Trainer will, dass meine Mannschaft kämpft, dann stelle ich auch mal einen Spieler auf, der robust ist und dazwischen haut. Und eben nicht nur Spieler, die technisch gut sind und den Ball laufen lassen."

Er habe gedacht, nach der Niederlage gegen die Türkei (2:3) komme "eine Reaktion auf die Partie in Berlin, aber da war nichts mit Reaktion, sondern im Grunde weitere 90 Minuten von dem Spiel zuvor."

Magath nahm auch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in die Pflicht. "Das Hauptübel ist, dass man beim DFB nicht bereit ist, tatsächlich mal eine Analyse zu machen", kritisierte der frühere Nationalspieler: "Unser ehemaliger Bundestrainer hat gesagt, er übernimmt die Verantwortung, ist dann aber erstmal sechs Wochen in den Urlaub gefahren. Es gibt, so glaube ich, heute noch keine richtige Analyse."