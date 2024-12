Fede Valverde von Real Madrid öffnet sich zu schwerer Zeit in seiner Karriere: "Wenn ich allein war, weinte ich stundenlang"

Fede Valverdes Frau hatte mit Komplikationen während ihrer zweiten Schwangerschaft zu kämpfen. Der Mittelfeldstar von Real Madrid öffnete sich nun ...

Fede Valverdes Frau hatte mit Komplikationen während ihrer zweiten Schwangerschaft zu kämpfen. Der Mittelfeldstar von Real Madrid öffnete sich nun bei The Players Tribune und sprach über die "Hölle", durch die er gehen musste.

Mina Bonino, Ehefrau des Uruguayers, musste während ihrer Schwangerschaft um ihren Sohn kämpfen. Valverde erinnert sich zurück, wie schwer die Nachricht für ihn war, sein ungeborenes Kind vielleicht zu verlieren.

"Wenn ich allein war, weinte ich stundenlang. Ich ging 15 Minuten lang auf die Toilette und weinte zehn Minuten lang mit dem Kopf in den Händen. Am Morgen des Spiels, als ich konzentriert und ruhig sein sollte, lag ich im Bett, dachte an unseren Sohn und drehte mich um … Manchmal spielte ich nicht gut, und das wusste ich. Ich konnte die Pfiffe der Fans hören. Nach dem Spiel musste ich dann Fragen der Medien beantworten und wollte weder meine Gefühle zeigen noch den Leuten erzählen, was passierte. Es war die Hölle", erinnert sich Valverde zurück.

Auch zum Vorfall im April 2023 mit Álex Baena von Villarreal äußerte sich Valverde, der 25-Jährige attackierte Baena auf einem Parkplatz. "Ich möchte diese hässlichen Dinge nicht noch einmal zur Sprache bringen, nur Folgendes sagen: Auf dem Platz kann man mich fast alles nennen, das stört mich nicht. Ich bin Uruguayer, um Himmels willen. Aber es gibt bestimmte Grenzen, die überschreitet man nicht. Nicht als Fußballer, sondern als Mensch. Sprichst du über meine Familie, geht‘s nicht mehr um Fußball. An diesem Tag wurde eine Grenze überschritten", sagte Valverde.

Doch der Real-Star konnte sich trotz der Komplikationen über die Geburt seines zweiten Sohns freuen: "Nach anderthalb Monaten purer Hölle erhielten wir die beste Nachricht unseres Lebens. Die Ergebnisse der Untersuchungen waren viel besser und es sah so aus, als ob die Schwangerschaft in Ordnung sei, um fortzufahren. Natürlich war die restliche Schwangerschaft weiterhin eine unglaublich angespannte Zeit. Bis wir unseren Sohn in unseren Armen halten konnten, wollten wir nicht ausatmen. Aber Gott sei dank kam im Juni unser Sohn Bautista auf die Welt. Gesund und glücklich. Unser Wunder", so Valverde.