Der FC St. Pauli empfängt in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Wo Ihr die Partie sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der 26. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitagabend, den 14. März, mit der Partie FC St. Pauli vs. TSG Hoffenheim eröffnet. Die Gastgeber aus St. Pauli konnten nach vier Niederlagen in Folge immerhin einen Punkt aus Wolfsburg mitnehmen.

Die TSG ist seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen und befindet sich in einem positiven Trend. Es ist das Duell des 15. gegen den 13. - beide Teams benötigen dringend weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Anpfiff der spannenden Begegnung ist um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC St. Pauli vs. TSG Hoffenheim, Bundesliga heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel im TV und Livestream?

Die Freitagsspiele werden in dieser Saison live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Die Partie FC St. Pauli vs. TSG Hoffenheim wird im linearen TV auf DAZN 1 ausgestrahlt. Der Stream läuft wie gewohnt in der App oder im Browser.

Der Streaminganbieter beginnt um 19.45 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgende Crew an den Start:

Moderator: Daniel Herzog

Reporter: Lukas Schönmüller

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Tobias Schweinsteiger

Um DAZN empfangen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

FC St. Pauli vs. TSG Hoffenheim, Bundesliga heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC St. Pauli vs. TSG 1899 Hoffenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 14. März 2025

März 2025 Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion (Hamburg-St. Pauli)

TV & Livestream: DAZN

FC St. Pauli vs. TSG Hoffenheim, Bundesliga heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag