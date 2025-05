Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Am heutigen Freitag, den 2. Mai, startet der 32. Spieltag der 2. Bundesliga mit der Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn. Anstoß in der Veltins Arena in Gelsenkirchen ist um 18:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky. Daher übernimmt der Pay-TV-Sender heute die Ausstrahlung der Partie Schalke gegen Paderborn. Das Einzelspiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD gezeigt, wo die Vorberichterstattung ab 18 Uhr beginnt und der Kommentator Oliver Seidler heißt.

Wer das Spiel im Rahmen der Konferenz verfolgen möchte, kann dies über Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga HD tun.

Mit einem SkyGo-Abo oder über WOW steht der Livestream ebenfalls zur Verfügung.

Begegnung: FC Schalke 04 vs. SC Paderborn

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 32

Datum: 2. Mai 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

