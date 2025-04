Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem FC Schalke 04 am Sonntag? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Auch am heutigen Sonntag, den 13. April, wird in der 2. Bundesliga Fußball gespielt. Unter anderem kommt es zum Mittelfeldduell zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem FC Schalke 04, das um 13.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg angestoßen wird.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Schalke 04 heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. S04 in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Was die Übertragung des Spiels zwischen Regensburg und Schalke 04 betrifft, seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie bei Sky Sport Bundesliga 3 HD an. Dort geht um 13 Uhr die Übertragung los. Roland Evers kümmert sich um den Kommentar.

Um das Meisterschaftsspiel im Livestream bei Sky verfolgen zu können, wird hingegen entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls mit Kosten verbundener Zugang zu WOW benötigt.

Begegnung: SSV Jahn Regensburg vs. FC Schalke 04

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 29

Datum: 13. April 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Jahnstadion Regensburg (Regensburg)

Jahnstadion Regensburg (Regensburg) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

