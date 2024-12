"Ich habe mir die UFC angeschaut": Mohamed Salah erklärt, was hinter seinem neuen Torjubel steckt

Der Superstar der "Reds" Mo Salah möchte seinen neuen "Bogenschützen"-Torjubel in der Saison 2024/25 zur Routine machen. Doch was bedeutet er?

Mohamed Salah hat einen richtig guten Start in die neue Premier-League-Saison hingelegt und dabei zwei Tore erzielt. Neben seinem neuen Look ohne die ikonischen Locken fiel beim Liverpool-Star vor allem der neue Torjubel auf. Jetzt hat der Flügelstürmer dessen Bedeutung erklärt.

Der Ägypter feierte seine Treffer, indem er andeutete, Pfeile aus einem Köcher am Rücken zu ziehen und diese in die Zuschauermenge zu schießen.

Im Videopodcast-Format Men in Blazers verriet Salah nun, was es mit dem neuen Torjubel auf sich hat: "Ich habe mir die UFC angeschaut, Alex Pereira gegen Israel Adesanya. Und als Adesanya seinen zweiten Kampf gegen Pereira gewonnen hatte - da hat er so gejubelt. Ich mochte diesen Jubel und habe ihn deshalb für mich übernommen", berichtete der Mixed-Martial-Arts-Fan.

Der Top-Stürmer des FC Liverpool war beim Auftaktsieg des neuen Managers Arne Slot erfolgreich und sorgte mit seinem Treffer für einen perfekten Start in die Ära nach Jürgen Klopp. Auch beim 2:0 gegen Brentford an der Anfield Road traf der Ägypter.

Am Sonntag geht es weiter für Salah und seine "Reds", dann will er im nächsten Stadion jubeln: Im legendären Old Trafford trifft Liverpool auf Manchester United. Gegen die "Red Devils" erzielt der 32-Jährige besonders gerne Tore: 14 Treffer gelangen ihm in 15 Pflichtspielen gegen ManUtd bereits.